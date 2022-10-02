馬場浮世繪——蘇兆輝大摩入場添亮點

社交距離措施打擊不少行業生計，隨著疫情放緩終於鬆綁。政府昨宣佈本月六日起放寬社交距離措施，食肆的每枱人數上限由八人增至十二人，宴會可容納人數亦增加兩倍至二百四十人，而酒吧則由每枱四人放寬至六人。有飲食...

2022-10-01