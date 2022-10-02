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馬場浮世繪——蘇兆輝大摩入場添亮點

2022-10-02 列印
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昨天適逢國慶日，馬場氣氛明顯較平時熱鬧，不少馬迷都乘機入場為大日子贈興。至於正在停賽的蘇兆輝亦文裝現身，非常醒目。此外，前練馬師大摩亦偕妻女到場欣賞賽事，為國慶盃賽事增添亮點。
馬場浮世繪
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