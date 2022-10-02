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馬場浮世繪——利達賢last day暫別香港

2022-10-02 列印
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昨日是國慶大日子，亦是賽馬產品、市場及贊助事務總監利達賢在港最後一日上班，他表示下周三便會離港返回美國，在當地開展新工作。不過利達賢表示，他在香港這些年認識了很多朋友，日後一定會返港與他們敍舊。
馬場浮世繪
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