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伊仁絮語——都靈勇士靚檔變身

2022-10-05 列印
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第八場「都靈勇士」上仗出爭谷草千二米，可惜受制於外檔，結果只以四個馬位負於頭馬「對衡之星」，表現尚佳。上季牠曾在同程僅不敵「正本雄心」，卻能擊敗最近贏馬的「晉神」及「桃花多」，可見現評分具威脅力。今仗排位轉佳，同場亦有快馬，只要
取位順利，應可交出進步表現。
第九場「特攻」上仗跑谷草短途衝刺較為均速，有見及此，希斯安排牠今次增程一試。今仗其內側的「前風」及「八威小子」都不是前置型馬，相信牠可及早切入內欄守好位，勝望不俗。
Ian
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