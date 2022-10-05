B女靚馬——帝豪精彩路有專長

第五場五班千二米。我揀咗「帝豪精彩」做重心，睇番佢同程成績非常好，一再證明路有專長，暑假期間在從化操練，試了兩課大閘都走勢暢順，我認為呢匹七歲老馬仍在勇境。今場對手實力參差，本身負輕磅兼排好檔，重配贏馬拍檔班德禮，只要頭段放得好，相信末段大有機會衝上贏馬。配腳我揀「仍然贏」同「五邑之星」。



第八場四班千二米。我就最鍾意「高高」，睇番佢上季跑同程曾經兩勝頭馬，路程性能有根有據，而且配馬雅亦非常合拍。再睇最近一課大閘，佢出閘後沿途前置順走，狀態與觀感都更勝上季，五歲馬繼續有進步。今季初出有幸排二檔，馬雅再操刀令人放心，只要早段拿捏得好，相信唔難贏出賽事。配腳我揀「有鴻利」同「精明勇駿」。

B女