安西教練 - 仍然贏重開勝門｜重點出擊

第五場五班千二米。「仍然贏」年屆七歲只曾一勝，而且是在五班一千米建功，賽事水準屬最低級別，當時更得內檔之利，是否代表牠庸劣不堪？我們必須明白，谷草賽事的檔位因素影響甚大，再者一千米的路程特色較有利前置，所以牠近兩仗連番落第，大可歸咎排檔欠佳。



「仍然贏」前季八戰全入前四名，表現忠心準繩，評分亦一度升至新高，因此上季先是一輪寓賽於減分，部署非常正確。直至659場次跑谷草千二得亞軍，三四名馬「新威力」及「國士無雙」均是上季四班賽的上名常客，本身開始復現競爭力。



再講季末766場次谷草千二，「仍然贏」沿途走二疊沒有大錯之下，能與「紫雲冰」及「財駿」鬥得接近，後兩駒今季亦持續有水準，推算「仍然贏」即使在四班上陣都有一爭之力，何況今仗居五班兼排一檔，應可取得久違了的頭馬。

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