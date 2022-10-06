潘明輝三W封王 方嘉柏後上稱雄 觔斗雲捧鄉村俱樂部盃

■潘明輝昨晚3W兼做騎師王。

昨晚谷戰是季內首度跑九場，姚廄「觔斗雲」捧走香港鄉村俱樂部挑戰盃，潘明輝憑呂廄「威進駒」、文廄「大家開心」和羅廄「順勢而飛」中三元，並且成為騎師王。至於葉楚航憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，取得從練後八百W，但練馬師師則不敵方嘉柏，後者取得一冠兩亞一季，後上封王。其餘首度派馬上陣的黎昭昇，憑「亞洲藤王」跑獲亞軍。昨晚唯一錦標是香港鄉村俱樂部挑戰盃，結果由「觔斗雲」奪得，練者姚本輝說：「梁家俊今場策騎『觔斗雲』發揮一絕，全程跟隨放頭的『怪獸奇兵』，形勢和步速都對我們有利。事實上，『觔斗雲』上季曾在梁家俊胯下跑亞軍，騎者十分熟悉馬性，今場發力點拿揑得很好。我不排除之後會安排此駒增程跑千八米，至於是否以跑馬地百萬挑戰盃為目標，則一切順其自然。」至於潘明輝昨晚手風大順，先後勝出「威進駒」、「大家開心」和「順勢而飛」。呂廄「威進駒」上場季內初出，在何澤堯胯下跑第五名，昨晚騎者改為方廄「多多歡笑」效力，同場的「威進駒」則由潘明輝接手，結果力壓前駒勝出。練者呂健威賽後高興地說：「『威進駒』身形比較單薄，今場負輕磅排一檔有利，九歲老馬在港累積了五場頭馬，整體表現算忠心準繩，實在非常難得。」而「大家開心」練者文家良說：「『大家開心』上場由潘頓策騎，但或許他今場早有聘約，所以要改配潘明輝，而後者也是騎得之人。『大家開心』上季在谷草勝後狀態回落，而上場季內初出跑沙田千四米也表現平平，但我認為有兩個敗因：一是負磅太重影響發揮；二是田草似乎並非其所長。因此，我與馬主取得共識，今場讓此駒回師曾勝的谷草千二米，結果成功補中，看來牠的確較合窄場發揮。」「順勢而飛」羅富全則表示：「『順勢而飛』上場出爭田草直路賽，早段跟得太快，未能跑出應有水準，由於谷草千二米有轉彎位，可以讓馬匹回氣，因此我今場讓其轉爭谷草，結果試出彩虹。此駒今季最大進步在於口勁比上季明顯收斂，變得容易操控，我會部署牠之後主攻谷草賽事，並以跑馬地百萬挑戰盃為目標。」另外，葉楚航昨晚憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，在港從練後已累積八百場頭馬，踏入新里程碑，而前駒鞍上人賀銘年也打開今季勝門，他賽後表示：「『神朗金剛』今場狀態不俗，轉彎入直路時，我感覺牠可以交出好走勢，結果成功取勝。我在今季開鑼日取得三席亞軍，可惜之後的賽事座騎不多，但馬季開始未足一個月已能打開勝門，成績總算令人滿意，希望稍後可以爭取更多支持，目標是贏三十場頭馬。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜