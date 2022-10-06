馬場浮世繪
馬場浮世繪——葉楚航起孖贏到八百W
馬場浮世繪
助機管局派50萬張機票 旅發局迎通關擲億元吸旅客
繼實施「0+3」之後，各界預計「0+0」的日子不遠了，旅客重臨，指日可待，各方迎客的籌備工作亦如箭在弦。旅發局計劃斥資最少一億元，待通關之後，馬上展開全球宣傳香港計劃，包括推出五大體驗活動、來訪享受全...
2022-10-06
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抖音禁廣東話 惹粵網民抵制
中國影音分享平台抖音，最近禁止用戶使用廣東話直播，引起部份廣東網民抵制。一名擁有逾四百六十萬粉絲的網紅被抖音限制帳號，他直斥平台十分落後，以「無法識別語言」為由封號亦非常荒謬，因此宣佈退出抖音。 該名...
2022-10-06
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美韓發射4導彈反制北韓 其一失靈墜落發射基地
北韓周二早上發射一枚中遠程彈道導彈飛越日本領空，是至今發射最長飛行距離的一枚導彈，行動惹來國際譴責。美韓兩軍於同日晚間發射四枚地對地導彈反制，但其中一枚失靈墜落發射基地，南韓軍方昨就事件引起居民恐慌道...
2022-10-06
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Wetland 3期截收949票今開售
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨日截票。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日截收949票，對比今天銷售的45伙價單單位，超額約20倍。他指出，項目仍有部份單位未推，其中包括項...
2022-10-06
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中創新航暗盤平收 一手中籤率100%
內地第三大鋰電池巨頭中創新航（3931）將於今日掛牌，其暗盤表現較近期其他新股為佳，於輝立暗盤交易場收報38元，與招股價持平。中創新航以下限38元定價，一手中籤率100%，全球發售約2.66億股，香港...
2022-10-06
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輪換應付地獄賽程 小兵踢好「波」
阿仙奴在十月要連踢九場賽事，領隊阿迪達早已表明會在歐霸輪換讓主力休息。該隊今晚A組主場對實力次一級的挪威球隊波杜基林特，即使派出前鋒尼基迪亞等年輕球員出戰亦力足取勝，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關...
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梁朝偉白西裝Look行釜山電影節紅氈
《第27屆釜山國際電影節》昨晚在釜山海雲臺舉行開幕儀式，梁朝偉以一身白色西裝行紅地氈，出席的藝人還包括宋康昊、丁海寅、玉澤演、具惠善及柳俊烈等，星光熠熠。梁朝偉獲頒「亞洲電影人獎」，日前他與劉嘉玲先後...
2022-10-06
- TVB台慶亮燈逾百藝人晒冷 志偉阿姐地位超然企正高層中間
- 自認精神分裂容易跳掣 泳兒獲張敬軒教導點做星
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- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
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李一飄 - 通關遲過人 待客不容怠慢｜社論
日本、新加坡、泰國、台灣都已經打開大門，迎接海外旅客重臨，吸納遊客的龐大消費額，以重振受疫情困擾近三年的本土經濟。相比之下，香港仍然實施「0+3」，慢何止三拍。近日「0+0」快來之說，甚囂塵上，各界不...
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潘明輝三W封王 方嘉柏後上稱雄 觔斗雲捧鄉村俱樂部盃
昨晚谷戰是季內首度跑九場，姚廄「觔斗雲」捧走香港鄉村俱樂部挑戰盃，潘明輝憑呂廄「威進駒」、文廄「大家開心」和羅廄「順勢而飛」中三元，並且成為騎師王。至於葉楚航憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，取得從練...
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