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馬場浮世繪——葉楚航起孖贏到八百W

2022-10-06 列印
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葉楚航今季充當急先鋒，昨晚谷戰突如其來連場搏殺，先是「神朗金剛」贏馬，隨後再有「雲彩飛揚」告捷，兩駒均是逾十倍的冷門，呢口孖寶非常和味，至於後駒更帶來航哥從練以來第八百場頭馬，可謂雙喜臨門。
馬場浮世繪
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