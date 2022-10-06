馬場浮世繪——潘頓嘉里打氣團有料到

昨晚頭場開跑前，潘頓太太和外母突然現身終點線對出的欄邊，明顯是為潘頓打氣，結果上仗大敗逾廿身位的「平海歡星」由蟲變龍贏得頭馬，潘頓得到家人支持，表現果然寧舍醒神。至於嘉里的太太（右）亦有入場，結果也為丈夫帶來旺氣，因嘉里在第八場憑「勇眼光」爆冷贏馬。

馬場浮世繪