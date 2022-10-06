任睇No.1
  • 28º
  • 78%
  • 2022年10月6日 星期四
熱門： 大埔譚仔李怡消費券劉溫馨載荷專家

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓嘉里打氣團有料到

2022-10-06 列印
Previous Next

昨晚頭場開跑前，潘頓太太和外母突然現身終點線對出的欄邊，明顯是為潘頓打氣，結果上仗大敗逾廿身位的「平海歡星」由蟲變龍贏得頭馬，潘頓得到家人支持，表現果然寧舍醒神。至於嘉里的太太（右）亦有入場，結果也為丈夫帶來旺氣，因嘉里在第八場憑「勇眼光」爆冷贏馬。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】節目重溫
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd