仲達 - 箭意三班夠分量｜頭號目標

第八場三班一二○○米泥地。上季815場次三班同程，臨場「勝意龍」和「箭意」瘋狂落飛，結果兩駒雖負於已證明有實力的「旌鷹」蹄下，但雙雙都遠遠拋離了跑第四的「文明之星」。當時感覺是「勝意龍」和「箭意」在三班都不算超卓，膽敢如此落飛必定有些內幕。然而，今季「勝意龍」已輕勝三班泥地同程，與在815場次全無威脅的「文明之星」串Q，由此證明上季815場次大落飛並非甚麼陰謀論，而是有人眼光獨到，換言之「箭意」如今在三班跑此程亦具一定分量。



再者，今組是評分八十五上限的三班賽，伍廄的泥地好手「好好心得」評八十三分，理應嘗試在此縮程，照理機會總勝過跑尾場的二班千四，但馬房寧將此場出賽權給了「箭意」，某程度亦反映幕後對此仗甚有憧憬，值得跟進。

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