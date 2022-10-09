B女靚馬——印水紙跨季再贏

第九場三班千四米。我就揀咗「架勢奇爸」做重心，佢上仗跑得好接近，當時出閘後逐步移入内欄，入直路後不幸持續被困，走至最後一百才有機會衝刺，一席亞軍非常有水準，今次只要出彎前早少少搵位，我認為有權補中頭馬。配腳我揀「駿龍駒」同「電路九號」。
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新冠未完，流感又起。早前取消的衞生防護中心疫情簡報會昨再召開，警告新加坡近日疫情反彈，當中變異病毒株BA.2.75佔個案兩成半，特點是具免疫逃逸特徵，或致二次感染，而同一時間踏入冬季，因人人戴口罩消失...
2022-10-08
《路透社》引述消息報道，美國政府於限制中國發展先進半導體技術的一系列措施，計劃將南韓三星和SK海力士公司排除。意味這兩間晶片製造商的中國工廠仍有機會獲美國出口設備。報道指，美國商務部預計本周公佈限制對...
2022-10-08
今年的諾貝爾和平獎由一名白俄羅斯人權鬥士及俄烏兩個人權組織共同獲得，分別是比亞利亞茨基（Ales Byalyatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial），以及烏克蘭人權組織「公民自由中心」...
2022-10-08
由會德豐地產發展的藍田KOKO HILLS已獲批項目轉讓同意書，將發信通知業主收樓，發展商日前更新價單，新增3款付款方案，並即日起開放現樓示範單位。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS及...
2022-10-08
美國聯儲局官員再「放鷹」，美匯指數上漲，美股隔晚向下，港股繼續調整。恒指昨日低開160點後，反覆向下，最多跌295點，報17717點；最終以近全日低位收市，收報17740點，跌272點。大市成交額進一...
2022-10-08
多蒙特中場比寧咸近兩場各賽事都以隊長身份上陣，期間交出一入球兩助攻，有臂章加持表現更出色。今晚德甲國家打吡，蜂軍主場迎戰拜仁慕尼黑，適逢後者近兩仗客場聯賽未嚐一勝，比寧咸勢把握機會領軍取勝，三點八五倍...
2022-10-08
34歲梁洛施自誕下三名兒子後便淡出娛樂圈，近年深居簡出，偶然也接拍電影過戲癮，對上一次拍電影已是2020年的《第一爐香》，近日她首度挑戰動作片《爆裂點》，接受連串體能操練，無論動作及演技戲份完全難不到...
2022-10-08
在食品店見到有四川出品的罐裝豬油，心念一動，買了一罐。回家第一樣想試試這豬油的，就是下一碗餛飩。上海人家裏下餛飩，餛飩湯只用醬油沖，再切一些大蒜葉，放一勺豬油，這碗餛飩便非常美味了。為了舊夢重溫，我還...
2022-10-08
第八場三班一二○○米泥地。上季815場次三班同程，臨場「勝意龍」和「箭意」瘋狂落飛，結果兩駒雖負於已證明有實力的「旌鷹」蹄下，但雙雙都遠遠拋離了跑第四的「文明之星」。當時感覺是「勝意龍」和「箭意」在三...
2022-10-09