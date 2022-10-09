B女靚馬——印水紙跨季再贏

第六場三班泥地一六五○米。我就鍾意「印水紙」，睇番佢上季跑同程全入三甲，其中以772場次表現最好，一出閘已經守住內欄，然後全程跟前順走，無乜用之下，去到直路望空先至逐步加速，結果愈衝愈勁，最終贏三個多馬位。今次復出做足準備工夫，雖然升上三班，不過負磅太幅減輕，只要鞍上人末段搵位機靈，有機會跨季再贏。配腳我揀「禪勝寶駒」同「喜蓮慧星」。



第九場三班千四米。我就揀咗「架勢奇爸」做重心，佢上仗跑得好接近，當時出閘後逐步移入内欄，入直路後不幸持續被困，走至最後一百才有機會衝刺，一席亞軍非常有水準，今次只要出彎前早少少搵位，我認為有權補中頭馬。配腳我揀「駿龍駒」同「電路九號」。

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