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伊仁絮語——知道再勝熱夠身補中

2022-10-09 列印
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第九場「知道再勝」前仗即使遇上多匹二班強手亦僅負兩個半馬位，可見在二班負輕磅仍具競爭力。上仗縮程跑千二，臨場着「啡燈」備受追捧，可惜直路上大部分時間均未能望空，結果令捧場客損手。畢竟牠是一匹接近千三磅的大馬，經過兩場硬仗後，對提升狀態大有幫助，今仗續配希威森，有機會取得久違了的頭馬。

第十場「包裝智威」在上屆經典一哩賽奪得季軍，其後在經典盃及打吡大賽均有接近演出，幕後為免揠苗助長，所以安排牠提早歇暑。但自七月下旬開始，其操練循序漸進，踏入九月更兩度試閘，走勢甚佳。今場對手實力雖強，但牠亦潛藏豐厚，查田草千四的一檔的數據，跑入前四名的機率高達三成半，當可作為四重彩馬膽之選。對手可留意獲十磅讓磅的「中華盛景」及路程專家「少爺仔」。
Ian
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