班德禮中三元 蔡約翰沈集成起孖 潘頓七W捧兩盃

■蔡約翰昨日憑潘頓所贏的「永遠美麗」和「烈風」起孖。

■潘頓昨日憑「盈嵐」和「文明之星」包辦兩場盃賽。

昨日堪稱潘頓表演日，他騎十駒共獲七冠兩殿，囊括中華總商會盃和中華游樂會盃，並且打破個人以往一日六捷的舊紀錄，成為騎師王理所當然。至於容廄「皮具之星」、「火鑽」和「盈嵐」均由潘頓贏馬，令容天鵬最終成為練馬師王，另外潘頓還與蔡約翰合作勝出「永遠美麗」和「烈風」。其餘班德禮三W，包括勝出沈廄「上駿之星」和「包裝長勝」，以及葉廄「紅鬃烈馬」。潘頓昨日七W威震馬場，其中與容天鵬合作的「皮具之星」、「火鑽」和「盈嵐」全部大熱掄元，不過鵬哥昨日沒有入場，據知是身在澳洲揀蟀，但即使遙遠控制仍連場取得佳績，證明部署有方。至於「皮具之星」馬主楊華強賽後透露：「『皮具之星』今仗是潘頓主動索騎，由於馬兒開齋一役正是由他經手，所以我很樂意再交其策騎。此駒今場排一檔，形勢比上場的四檔更佳，潘頓亦發揮一絕，贏馬很合理。」「盈嵐」馬主十二少團體經理人何國成則說：「容天鵬目前正在澳洲出席馬匹拍賣會，為廄內馬主物色良駒，他有告訴我們『盈嵐』今場操足而臨，對於爭勝具一定信心。在我心目中，『襌勝寶駒』的泥地實力值二班，『盈嵐』能夠將其擊敗，過程真是睇得我非常緊張，很開心牠可以在潘頓胯下順利勝出。」至於蔡廄「永遠美麗」和「烈風」昨日都由潘頓經手贏馬，「美麗」系主理人郭少明說：「『永遠美麗』今場初出雖然排十四檔起步，但對於『美麗』系馬匹來說，排十四檔不是太差的事，因為過往曾有不少同系馬都是排十四檔取勝。至於賽前蔡約翰和潘頓都對此駒有一定信心，本來戰略是先搵遮檔，然後走三四疊從外欄展開衝刺，可是真正競賽時牠卻沿途望空跑，但結果仍然可以順利勝出，足見其質素不俗，相信升上三班都可以應付，之後牠會多跑一場千二米，再考慮是否增程千四或千六米。」「烈風」馬主蕭劍平表示：「『烈風』今場負輕磅和排一檔都有利，加上潘頓手風大順，賽事步速亦合發揮，結果順利取勝。此駒上場季內初出已經跑得不錯，拼後狀態更有進，能夠補中很合理，未來部署仍會交由蔡約翰決定，估計練者會安排牠跑千二至千四米。」其餘希廄「樂天派」昨日也在潘頓胯下開齋，練者希斯指：『樂天派』曾經在四班賽取得兩亞兩季，有點質素，只是本身較難發揮，需要很好的騎功幫助，再加上運氣才有機會爭勝，上場牠季內初出表現良好，今次增程跑千四米，臨場有快步速配合，加上騎者潘頓發揮出色，終於交出頭馬，我認為此駒仍然值得跟進，在五班賽競逐應有機會再捷。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜