馬場浮世繪——沈集成班德禮合作破悶局

沈集成今季重用班德禮，然而成績未盡人意，二人自開鑼日憑「嘉應精神」贏馬後，一直佳作欠奉，但昨戰他們終於打破悶局，騎練憑「上駿之星」和「包裝長勝」攜手起孖，證明成哥並無用錯人，希望稍後繼續合作愉快。賽後沈集成指「上駿之星」體形龐大，但上仗熱身賽已跑得不俗，其實目標一早指向今仗，至於能夠取勝是贏在形勢，因為今日泥地似乎比較利中外疊衝刺，而馬兒勝後可能要轉爭谷草，因為泥地高班賽程不多。馬場浮世繪