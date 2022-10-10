馬場浮世繪
馬場浮世繪——盈嵐馬主自備打氣精品
馬場浮世繪
卓永興督師翌日故態復萌 街霸無視法律 雜物阻路停不了
新一屆特區政府推動清潔運動，頻頻動員落區移除雜物及檢控阻街行為，但不少店舖死性不改，當局掃蕩過後即故態復萌。本報記者直擊發現，兩個雜物阻街黑點大埔的大光里和葵芳的葵豐街，當執法人員清場過後，有人把貨物...
2022-10-10
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國慶假期出遊人次達4.22億 恢復至2019年同期60%
今年內地國慶假期錄得出遊人次達約四億二千二百萬，同期減少百分之十八點二，但已恢復至二○一九年同期的六成，實現旅遊收入二千八百多億元人民幣。受疫情影響，本地遊和周邊遊成為內地民眾的出行首選。中國旅遊平台...
2022-10-10
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文學獎女得主號召抗議馬克龍
今年諾貝爾文學獎得主，八十二歲的法國知名女作家安妮艾諾（Annie Ernaux，見圖），在報章聯署呼籲民眾參與今個星期的一場示威活動，抗議法國總統馬克龍在幫助窮人面對通脹上做得不夠。包括安妮艾諾在內...
2022-10-10
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KOKO HILLS開現樓示位
由會德豐地產發展的藍田KOKO HILLS已獲批項目轉讓同意書，將發信通知業主收樓，發展商日前更新價單，新增3款付款方案，並即日起開放現樓示範單位。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS及...
2022-10-08
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外圍插水 冀A股復市造好沖喜 恒指料低開 下試17400
美國上周五公佈的數據勝預期，加息陰霾再現，美股三大指數上周五收挫2%至3.8%，恒指夜期上周五低水190點，黑期昨日亦曾跌逾200點，低見17400水平。分析認為，雖然「二十大」將於本周日展開，但保守...
2022-10-10
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謝四求勝博反彈 霰彈槍焚「林」
今季阿士東維拉雖然開季脫腳，但幸好近期重拾狀態，至今各賽事更有七位球員開齋，多點開花繼續成為球隊一大殺着。今晚英超阿士東維拉作客榜尾的諾定咸森林，領隊謝拉特直言要把握機會反彈，今仗維拉全隊勢狂攻劍指三...
2022-10-10
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「炮友」已成歷史靠益生菌踢走13磅 麥貝夷停食抗抑鬱藥
冇再嬲翟威廉36歲麥貝夷（Karene）年半前被「賤男」舊愛翟威廉視為「炮友」，嬲到終日以淚洗面，要睇精神科醫生，靠藥物去穩定抑鬱情緒。最近她終於放下情傷，笑容再現，仲識得做「賽後檢討」：「我真係冇嬲...
2022-10-10
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李一飄 - 處理俄富豪遊艇 避免觸發外交風波｜社論
被視為俄羅斯總統普京的政治盟友、鋼鐵大亨莫爾達紹夫所擁有的超級遊艇「Nord」，上周在本港水域出現。由於莫爾達紹夫被美國制裁，其「移動資產」來港，旋即成為國際新聞。美國國務院發言人作出反應，指逃避多個...
2022-10-10
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班德禮中三元 蔡約翰沈集成起孖 潘頓七W捧兩盃
昨日堪稱潘頓表演日，他騎十駒共獲七冠兩殿，囊括中華總商會盃和中華游樂會盃，並且打破個人以往一日六捷的舊紀錄，成為騎師王理所當然。至於容廄「皮具之星」、「火鑽」和「盈嵐」均由潘頓贏馬，令容天鵬最終成為練...
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