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馬場浮世繪——盈嵐馬主自備打氣精品

2022-10-10 列印
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昨日容天鵬沒有在場督師，但馬房攻勢浪接浪，其中「盈嵐」更捧盃而回，團體馬主成員個個開心拉頭馬。賽後他們還興致勃勃展示愛駒精品，分別有手機保護套和手表，其中手表刻有Handsome Twelve，即是「盈嵐」的英文名，非常有型。
馬場浮世繪
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