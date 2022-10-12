B女靚馬——桃花盛做足工夫爭連捷

第三場三班千二米。「桃花盛」上仗跑同程，沿途蝕位都衝上贏馬，今次檔位比上仗好，而且曾上從化做工夫，只要跑返上仗水準，相信大有機會連贏。配腳我揀「五門齊」同「八心之威」。
第四場二班一六五○米。我就揀「連連歡呼」做重心，佢上仗早段留後順走，出彎後望空衝刺，結果追回不少失地，可惜最終梗頸四飲恨，但由此可見狀態極弗。今次賽前休息三星期，復課連番跳三段加強備戰，求補中誠意十足。配腳我揀「喜駿駒」同「俏芳華」。
B女
日本昨天起恢復免簽證自由行，大批港人雀躍出遊。然而，日本政府同時推出補貼計劃，資助國人本地遊，即時谷大需求，令酒店、食肆等旅遊設施大加價。有日本旅遊專家形容，日圓貶值二成半，但現時日本樣樣加價，港人遊...
2022-10-12
荷里活巨星里安納度發推文批評，中國大規模的長期深海捕魚活動，導致其海洋資源被耗盡，中國漁民繼而航行到其他洋域進行深海捕魚。《農民日報》發表評論文章反駁，中國人吃魚主要靠自己養，歐美才是海洋捕獲的最大消...
2022-10-12
紐西蘭政府提出向畜牧業徵收溫室氣體稅，引起農民高度不滿。飼養畜牲產生的甲烷是溫室氣體其中一個來源，全球各國都致力減排，紐西蘭作為畜牧大國，希望透過推出新政策對抗全球暖化。 紐西蘭最主要的農業游說組織F...
2022-10-12
《施政報告》公佈前夕，仍有全新盤部署推售，新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna料最快24小時內上載樓書，料首張價單將涉及不少於50伙。首批料推至少50伙新地代理總經理陳漢麟表示，項目樓...
2022-10-12
俄烏局勢升溫，加上美股隔晚向下，港股隨外圍低開22點後持續下跌，最多跌427點，報16789點，最終收報16832點，跌384點，失守17000點關，兼再創11年新低，成交金額912億元。恒指連跌4個...
2022-10-12
熱刺今季主場未逢敵手，各賽事五戰全勝，南韓前鋒孫興民於英超上一次主場大勝李斯特城時開齋兼連中三元，今晚歐聯D組主場對法蘭克福，此子有信心延續主場腳風領軍撕破客軍後防，取得今屆歐聯首個入球的同時，並以勝...
2022-10-12
眾所周知，本屆港姐冠軍，是80年代靚仔小生林俊賢的27歲女兒林鈺洧，雖然她曾於ViuTV節目《對號入座》中大談性史，獲封為「性女港姐」，但61歲的型男老竇就力撐囡囡唔係豪放女，強調後生女有幾個男朋友好...
2022-10-12
商店雜物貨品隨街放置，阻塞通道，路人要求「畀條路行啦！」違法商舖懶理，已成常態，政府多年來「無符」。新一屆特區政府出動政務司副司長卓永興總管清潔問題，他頻頻落區，與食環署人員大掃除，黑點一時之間暢通無...
2022-10-12
第八場四班一八○○米。一再指出今季有不少偏差嚴重的賽日，其中首推九月十八日的田B，當日利貼欄轉彎的偏差程度接近十級，全日六場轉彎草地賽，竟然有十四匹三甲馬是沿途貼欄，只有四匹二疊馬可克服難度，三疊當然...
2022-10-12