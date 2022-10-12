B女靚馬——桃花盛做足工夫爭連捷

上星期小妹經朋友介紹，因而認識「福朵朵」馬主劉志芹，原來佢係馬會遴選會員，待人十分友善，而且成熟穩重，仲教了小妹不少賽馬知識，今次第六場期待佢愛駒能開勝門。



第三場三班千二米。「桃花盛」上仗跑同程，沿途蝕位都衝上贏馬，今次檔位比上仗好，而且曾上從化做工夫，只要跑返上仗水準，相信大有機會連贏。配腳我揀「五門齊」同「八心之威」。



第四場二班一六五○米。我就揀「連連歡呼」做重心，佢上仗早段留後順走，出彎後望空衝刺，結果追回不少失地，可惜最終梗頸四飲恨，但由此可見狀態極弗。今次賽前休息三星期，復課連番跳三段加強備戰，求補中誠意十足。配腳我揀「喜駿駒」同「俏芳華」。

B女