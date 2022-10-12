伊仁絮語——鑽飾翱翔一衝過晒

第二場「鑽飾翱翔」今季轉倉後兩度上陣，前仗跑谷草一千得殿軍，首次取得獎金；上仗增程跑千二排一檔，直路衝勢卻一般，結果輸兩乘許。今仗改配蘇兆輝，可期有助發揮後勁，同場有「天足貓」及「天天智庫」等快馬，本身早段應可二疊置中，末段一衝過晒。最強敵手是路合檔佳的「合金皇」。



第五場「開心蔬菜」上仗跑谷草一哩採取前領策略，僅在最後一百才被質素較佳的「東風壹號」及班底更高的「一舖成名」追過而得第四。今仗潘頓繼續操刀，應有更佳發揮。

Ian