安西教練 - 星河小子四班惡馬｜重點出擊

第九場四班千二米。「星河小子」上季上陣次數不多，走勢則愈來愈好。其中565場次跑三班同程，當晚場地偏慢，模式稍利追，細看頭二馬「自然輝煌」和「紅酒之寶」之後都分別贏馬及入Q；即使第五名的「勇趣」，沿途於二疊置中有遮擋，直路衝勢不過不失，再出也得一贏一位，證明賽事水準有保證。此外，留意當晚壓地後的直路內疊狀況較差，同場「忠肝義膽」便是場地偏差受害者，隨後隔仗落四班配黃俊能大勝田草千二。



回說「星河小子」，該役末段走內疊後追，雙蝕之下也能走近，表現絕對可觀。之後轉戰田草雖未能交出成績，但在668場次跑千二得第五，只敗於三班可勝的「祥勝霸駒」及接連有表現的「月球」、「勇敢夢想」和「美麗笑聲」，況且該役牠也是直路走中路不利跑線。今仗回歸谷草上陣，也屬射程範圍，論實力在四班不用懷疑。

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