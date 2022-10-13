陳嘉熙助方廄奪冠 告東尼蘇兆輝起孖 潘頓又捧盃封王

■蘇兆輝和告東尼昨晚都起孖，包括合作勝出「柏林探戈」。

昨晚唯一錦標是香港交易所盃，結果由沈廄「燊榮之星」大熱掄元，騎者潘頓另贏伍廄「龍戰士」，最終亦成為騎師王。至於告東尼勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，後駒鞍上人蘇兆輝另贏呂廄「旅英福星」，同告梅開二度。其餘徐雨石取得從練後六百W，黎昭昇、黃俊和陳嘉熙開齋，後者更助方嘉柏後上成為練馬師王。剛周日七W的潘頓，昨晚谷戰繼續有馬贏，先憑沈廄「燊榮之星」捧走香港交易所盃，之後再贏伍廄「龍戰士」，練者伍鵬志賽後說：「『龍戰士』前仗在谷草一哩已追得好，加上以往贏過二千米，所以今仗安排出戰谷草千八米，最終取勝令我非常高興，畢竟牠有過腳患，難得現時可重拾佳態，今仗乃潘頓主動索騎，臨場發揮也很出色。」至於告東尼和蘇兆輝昨日亦起孖，前者勝出「桃花盛」和「柏林探戈」，賽後「柏林探戈」馬主蕭百君的兒子蕭劍新說：「賽前我們覺得『柏林探戈』跑泥地或許更好，但今場只有六駒列陣，因此不排除牠可以跑入位置，結果順利勝出，可算是個意外驚喜，一切要歸功蘇兆輝的出色發揮，將馬兒的潛力完全逼出來。」而為「柏林探戈」贏馬的蘇兆輝，之後勝出「旅英福星」包辦第四口孖寶，練者呂健威則說：「『旅英福星』轉入我馬房時，健康沒有問題，經過一輪評分調整後，今場成功反彈。其實此駒上場在周俊樂胯下跑得第四名，表現已算不錯，只是早段用力太多，因此今場我為牠結舌帶，希望穩定其走勢，同時起用英國冠軍騎師蘇兆輝壓陣，終於順利打開勝利之門。」另一方面，徐雨石昨晚憑「五邑之星」食頭胡，並且是其從練第六百W，練者表示：「『五邑之星』是我在港從練的第六百場頭馬，但其實我不會刻意計算累積了多少W，以免給予自己太大壓力。『五邑之星』有喘鳴症底子，上場出閘後被撞便跑得不太暢順，落敗有因，但在馬房手足悉心照料下，其健康很快可以穩定下來，因此我匆匆替牠報名今場賽事，結果成功補中。這匹馬的質素其實不差，可惜因為喘鳴症舊患影響了成就。」而黎昭昇和黃俊則憑「旋里多彩」攜手贏馬，齊齊打開季內勝門，查此駒在紐西蘭時正是由黎昭昇訓練，如今重新接手果然特別有心得。賽後黎昭昇說：「上周三我首次派馬上陣，其實已經有機會贏馬，可惜最終只取得亞軍，幸好今次賽事順利開齋，在此我要感謝馬房團隊的努力，希望之後繼續取得成績。至於『旋里多彩』早前幾個試閘走勢良好，我認為牠已預備好跑今場一千米，然後才增程千二米，臨場騎師黃俊發揮出色，完全發揮到此駒的速度，並且輕鬆取勝，看其贏馬走勢，再出大有機會連捷。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜