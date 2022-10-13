任睇No.1
  • 24º
  • 71%
  • 2022年10月13日 星期四
熱門： 鄭伊健日本疫苗通行證免針紙三餸飯

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——黎昭昇黃俊攜手開齋

2022-10-13 列印
Previous Next

  黎昭昇今季在港開倉惹人期盼，原因是他九月並無派馬上陣，部署似足當年的蔡約翰。然而踏入十月，黎昭昇在首兩個回合的成績都未見理想，不過稍為摸索之後，昨晚終於一鳴驚人，憑「旋里多彩」爆冷取得首捷，與黃俊攜手開齋，賽後其未婚妻莊倩高興的不停振臂，比起昇爺更肉緊。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd