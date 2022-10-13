馬場浮世繪——黎昭昇黃俊攜手開齋

黎昭昇今季在港開倉惹人期盼，原因是他九月並無派馬上陣，部署似足當年的蔡約翰。然而踏入十月，黎昭昇在首兩個回合的成績都未見理想，不過稍為摸索之後，昨晚終於一鳴驚人，憑「旋里多彩」爆冷取得首捷，與黃俊攜手開齋，賽後其未婚妻莊倩高興的不停振臂，比起昇爺更肉緊。

馬場浮世繪