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馬場浮世繪——徐雨石600W新里程

2022-10-13 列印
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徐雨石上季成績見紅，不幸首次收警告信，可能知恥近乎勇，今季攻勢來得早，昨晚又憑「五邑之星」交出頭馬，現已三W在手，前景樂觀。而「五邑之星」更成為石哥從練以來第六百場頭馬，非常有意義，希望佢盡快邁向下個里程碑。
馬場浮世繪
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