仲達 - 競駿無敵非常值博｜頭號目標

第一場四班一二○○米。此場賽事只供三歲馬參加，所以有五匹都是出自上季曾出戰新馬賽的馬。一直認為上季新馬賽水準偏低，除了「電路九號」之外，其餘馬匹若無顯著進步，今季要在四班取勝也不容易。不過另外兩匹參戰馬，「魅力一驕」上仗插班初出全無走勢；而另一匹今仗初出的「鼓浪飛凡」則是一面倒大熱，則來自上季新馬賽的五駒當中，若能揀出最好一匹，已有望坐位望贏機會，尤其若有點分頭的話，那就非常值博。



「競駿無敵」上季首仗沿途拍實「喜悅一生」居前，到最後二三百米時餘力明顯勝過後駒；其後轉跑千二米，出閘快但刻意捉到包尾入楔，但遇上該仗步速比正常慢1.5秒，如此跑法焉能不敗，能追回第三已算唔差。今次復出排三檔，形勢應遠比上仗682場次有利，跑出水準應獨忌初出的「鼓浪飛凡」。

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