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B女靚馬——燈胆友休出即拼

2022-10-16 列印
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第五場四班千四米。我就揀咗「燈胆友」做重心，佢今次賽前在從化做足準備工夫，而且狀態良好，而且單計九月試咗三課大閘，備戰非常積極。睇番佢最近一課大閘，早段留守得好，到末段衝刺勢頭強勁，明顯已具備作戰水準，有力休出即勝。配腳我揀「紅衣震撼」同「日輝煌」。

第九場三班千四米。我就鍾意「冰雪奇遇」，佢上仗雖然失落三甲，但表現絕對唔差，出閘後早段留後，直路望空後大步追上，而且愈衝愈順。今場再出繼續負輕磅，小妹好期待佢補中，到時我都有份拉頭馬。配腳我揀「旭日昇」同「超級綠洲」。
B女
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