伊仁絮語——其利斷金有力反彈

第二場「其利斷金」前季曾在三班勝出谷草千八米，可惜上季十三戰僅得兩季，表現未如理想，然而評分一減再減，現時跌至歷史新低，應有反彈能力。此駒上仗受制於外檔，以致早段被逼留後，末段卻能收復不少失地，最終僅以四個多馬位負於佔有步速之利的「鑽石福星」。今仗初降五班出戰，負磅不算太重，並強配潘頓，預期形勢頗有利，加上重戴開縫眼罩，出擊決心明顯，值得多加留意。冷門可留意「怡昌勇駒」。



第四場「競駿天下」上季初出跑田草一千米，如非起步較慢，應可跑得更接近。其後出爭四班千二米排外檔，末段發揮後勁並追入季軍，可見質素不弱。此駒最近試閘走勢明顯較前成熟，因此今仗申請除去羊毛額箍。鑑於希斯季初攻勢浪接浪，或會配合頭場同系馬齊齊出擊，製造一口同主孖寶。至於初出的「慷慨友」之前試閘曾展示速度，葉廄近期成績轉佳，有力出冷。

Ian