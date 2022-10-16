安西教練 - 耀力之城頭場主角｜重點出擊

第一場千二米限三歲新馬賽。以賽績秤馬，今場半數馬匹出自上季740和807場次。先說說740場次直路賽，該賽步速形勢大利前置，形勢上三甲馬「吉吉利高」、「壹喜」及「歡喜福星」都是跑對形勢而上名；同場馬匹當中，「永遠朋友」、「中華英雄」及「耀力之城」相對蝕了不利跑線，並未反映真正實力。但之後一仗807場次千二米，「永遠朋友」能反先「壹喜」之餘，同場「中華英雄」也大幅改善名次入三甲，雖然彼此都受惠早段慢步速，但也推算得到兩駒在740場次是身處逆境。



剩下來的「耀力之城」，經過暑假重新打磨，應是今日第一場的主角了。此駒上季都跑過上述兩場賽事，初出一役在不利步速及不利跑線之下追近，已經有點睇頭；之後一仗因應檔位而早段稍留，本來並無不妥，但在彎位一段走外疊之餘，觀其走勢亦似乎不太受控，直路一再轉換跑線也能愈追愈近。今仗排內檔起步，有助穩定走勢，論後勁對手難攖其鋒。

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