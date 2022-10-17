潘頓後上稱雄 巴度助蔡廄封王 加州星球 輕勝沙田錦標

■潘頓昨日起孖兼後上成為騎師王。

■蔡約翰昨日成為練馬師王，包括與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。

昨日重頭戲肉是國際二級賽的沙田錦標，東廄「加州星球」大熱掄元，而鞍上人潘頓另憑呂廄「包裝必勝」食尾胡，最終成為騎師王。至於蔡約翰則成為練馬師王，他與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。其餘蘇兆輝憑文廄「鼓浪飛凡」和伍廄「紅衣震撼」起孖。潘頓昨日起孖兼成為騎師王，其中包括為東廄「加州星球」在沙田錦標大熱掄元，練者告東尼賽後說：「我對『加州星球』今場頭馬充滿信心，而牠最終亦證明本身具備香港頂班精英級數，我會部署此馬出戰下月的馬會一哩錦標，屆時應會全力挑戰馬王『金鎗六十』。」至於昨日成為練馬師王的蔡約翰，與巴度攜手勝出「勝得威風」和「魅力知遇」，後駒馬主鄧詠琪說：「『魅力知遇』今場贏馬有一定難度，因為排外檔、負重磅和增程，我很高興牠可以克服以上三項難關，順利取得連捷。此馬體形比較大，負重磅或許影響性不太大，希望牠之後繼續進步，健健康康地成長。」其餘蘇兆輝昨日憑「鼓浪飛凡」和「紅衣震撼」起孖，前駒一出即勝，練者文家良說：「『鼓浪』系馬主把『鼓浪飛凡』的資料給我，我研究後覺得其質素不俗，因此建議馬主購入，雖然此駒在七月份才開操，但狀態來得比預期快，剛好有適合的條件賽，所以便安排上陣，結果一出即大勝三個多馬位，表現令人驚喜，當然其走勢仍然很稚嫩，相信日後會繼續進步。」而「紅衣震撼」練者伍鵬志說：「『紅衣震撼』上場略嫌跟得太前，中段未能回氣，以致末段力弱，吸收了上場的經驗和教訓後，今場早段稍留，讓馬兒有回氣的時間，加上步速偏快，對其後追有利。不過，此駒臨場走三、四疊望空，形勢其實處於下風，我真是估不到最終可以贏得如此輕鬆，表現實在非常出色。」另一方面，「三江飛輪」昨日爆冷開齋，練者韋達指：「我對『三江飛輪』能夠取勝不感驚奇，因為上場谷戰表現也不差，只是需要靠比賽提升狀態，而賽後復課亦反映有進步，本來我想為牠申請戴眼罩上陣，可是又擔心會因此跑來重囗，最終決定佩戴羊毛面箍，如今馬兒已懂得集中精神競跑，並且打開勝利之門。此駒仍未成熟，但今場頭馬令我對牠更有信心，之後可望繼續再交出頭馬。」此外，潘明輝和周俊樂昨日也有馬贏，前者為沈廄「帝豪大師」取得久違的勝利，沈集成說：「『帝豪大師』今場雖然出閘有點緩慢，但很快已經可以貼欄，由於中段步速偏快有利後追，整個賽事形勢都對牠有利，潘明輝的發揮應記一功。此馬右後腳曾有傷患，到從化休養有助康復，上場牠在谷草一哩已經跑得不錯，拼後胃口正常，體重還增加了三磅，狀態繼續進步，今場增程跑二千米更合發揮，終於重啟勝門。馬主黃順源先生一直對我很信任，這場頭馬正好報答他的支持。」而周俊樂則贏「天天得樂」，練者何良說：「『天天得樂』之前幾次陣上際遇都不太好，結果與頭馬擦身而過，今次幸運終於落到牠身上了，排三檔有利發揮，最終贏馬而回，我也很替馬主高興。此駒與周俊樂特別夾檔，騎者很清楚馬兒的發力點在哪處，拿捏得非常準確。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜