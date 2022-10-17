馬場浮世繪——賀銘年媽媽入場打氣

最近大家或會看到本地港產片《緣路山旮旯》票房過千萬，可喜可賀，有好電影分享美麗的香港令人感動，我們的家園真的好美！講到漂亮的景點，呂獎最近也帶領一群青少年來到美麗的下白泥，從接觸到欣賞到愛護，由這班下...

2022-10-17