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馬場浮世繪——賀銘年媽媽入場打氣

2022-10-17 列印
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近期香港的防疫政策稍為放寬，總算一些吸引海外人士來港，其中賀銘年媽媽即從法國來港探望乖仔，昨日更現身沙田馬場打氣。至於賀銘年的表現也分外有拼勁，雖然最終未有頭馬進帳，但頭場賽事策騎「競駿無敵」入Q，之後場次還取得兩席殿軍，獎金收穫也不少。
馬場浮世繪
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