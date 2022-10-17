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馬場浮世繪——姚本輝缺陣照樣爆冷

2022-10-17 列印
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早前出席澳洲拍賣會揀蟀的姚本輝，剛周三已回港並有入場督師，不過昨日賽事卻未見其影蹤，據知是因為確診新冠。但所謂小病是福，昨日姚廄憑「怡心聲」爆出三十倍巨冷W，證明輝哥早已為馬兒做足搏殺工夫，沒有因為自己臨時缺陣而影響馬房搏殺大計。
馬場浮世繪
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