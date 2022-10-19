安西教練 - 駿龍駒 繼續反彈｜重點出擊

第八場三班千二米。「駿龍駒」早在來港初期評九十五分之時，挾外地名氣而一度成為當屆的打吡黑馬分子，首季更得潘頓之助連場入位，即使在打吡落第，但之後亦能在一班入Q，絕對是水準之作。可惜牠隨後一直與頭馬無緣，後來適逢希斯崔護重來開倉，幕後便轉換環境一試，但未知是否首季拼搏過度，此駒受傷患困擾而長時間休息。

上季初「駿龍駒」連場上陣都毫無走勢，直至594場次跑田草千四，於六十九分歷史低位展開反彈，總算走出低潮，之後亦間歇於有利形勢之下入位，證明居三班遇有利形勢便可起作用。

上仗「駿龍駒」轉倉復出，在形勢有利前置之下，能迫近二三班升降機「知道再勝」，反映保持上季水準。今仗轉戰谷草千二，不但降低難度，執筆時正值橫風橫雨，估計這匹英國馬可受惠場地因素。

安西教練