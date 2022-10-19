B女靚馬——越駿知己形勢理想

第六場三班千二米。我揀咗「越駿知己」做重心馬，佢上仗早段留得較後，沿途留力以待，到轉彎之際，鞍上人已預先搵位準備逐步上前，最終能衝上奪得亞軍，表現非常出色。今場有幸抽到黃金一檔，預期形勢理想，只要蔡明紹駕馭得宜，應該可以再次進入凱旋門。配腳揀「鴻運飛鷹」同「友心友型」。

第七場三班一六五○米。我最鍾意就係「極速奔馳」，佢上仗出閘後好快已搵到遮擋，沿途順住來走，轉彎時開始移出外疊發力，直路初更即時展開衝刺可惜走至最後百五米，外側「桃花盛」有點搖擺不定，好彩本身都保住第三，表現算唔錯。今場初跑一六五○米，我對其長力並不擔心，加上跑谷草未甩過三甲，既然過往跑田草千四都能贏馬，照計谷草一哩也可應付。配腳我揀「健康在望」同「川河冠駒」。

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