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伊仁絮語——閃電俠四班有利

2022-10-19 列印
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第二場「閃電俠」班底高，可惜因腳患影響成就。上季終於重開勝門，之後暑期改投黎昭昇馬房，兩度試閘表現俱佳，近日快試走勢上力，狀態更勝贏馬時。今仗排位佳，居四班有級數之利，有力爭勝。
  第四場「時時好運」上季跑谷草千二曾入位，可惜其後因不良於行而休賽數月。上仗復出起步稍慢，直路初衝刺尚可，但因狀態未足，最後一百便乏力。今仗降班遇快馬不多，可望守較前位置，值得一試。「健康心靈」今季兩戰俱佳，改配潘明輝冷味盎然。
Ian
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