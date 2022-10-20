呂健威何澤堯齊封王 羅富全蘇偉賢起孖 越駿知己大熱奪標

■呂健威和何澤堯昨晚合作起孖，並且齊齊封王。

昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為練馬師王和騎師王。其餘蘇偉賢和潘頓亦梅開二度，包括合作勝出「友港友笑」。昨晚羅富全憑「幸運旅程」和「越駿知己」起孖，後駒更奪得浪琴錦標，練者賽後說：「『越駿知己』今場排一檔，形勢非常有利，可以坐擁黃金包廂，沿途走來也很暢順，結果順利取勝。此駒在三班具有競爭力，我會部署牠以跑馬地百萬挑戰盃為目標，並會主攻谷草千二米，希望能繼續爭取好成績。『幸運旅程』無論是沙田和快活谷都合發揮，其實上場牠在田草已經跑得很好，無奈頭馬『魅力知遇』實力太強勁，可算雖敗猶榮，今場轉爭谷草強配潘頓壓陣，賽前我有相當信心。此駒升上三班仍然有力一爭，因為以往跑三班賽經常排外檔影響發揮，賽績未能作準，之後我或會安排牠回師沙田，希望繼續交出好成績。」而「越駿知己」的鞍上人蔡明紹另贏「福寶滿」，同告起孖，而後駒練者賀賢說：「『福寶滿』」曾在谷草同程與『浪漫勇士』串Q，其實路有專長，但牠以往排中檔表現普通，今場排七檔雖然走外疊，但幸好找到遮擋，加上步速夠快，結果後上取勝。」至於呂健威和何澤堯合作勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更成為練馬師王和騎師王。賽後呂健威說：「『純金酒杯』今場被困大半條直路，過程非常驚險，賽後何澤堯對我表示，馬兒膽識過人，勇於取位，幸好在最後關鍵時刻搵到跑線爭勝。此駒今場早段跟不上主馬群，看其走勢和腳法，再爭一千米或許嫌短，可能稍後需要增程而戰，雖然牠曾做過喉嚨手術，但只要健康保持良好，在四班亦具競爭力。」其餘蘇偉賢憑「赤火驍龍」和「友港友笑」起孖後說：「賽前我對『赤火驍龍』的爭勝信心不算太大，始終牠是千二磅大馬，今場季內初出是熱身性質，最終取勝實乃意料之外，或者因為排二檔有利取位，早段步速偏快也對其有利。此駒是長途材料，但馬身龐大，需要不斷操練維持狀態，今場跑一哩其實嫌短，下場會增程跑千八米。『友港友笑』曾經在三班連番入圍，早已證明能力，可惜上季在騎師賽一役後狀態滑落，導致今季可以在四班出賽，潘頓試閘後答應今場策騎，陣上人馬守得好位，贏馬十分合理。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜