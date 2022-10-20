馬場浮世繪——大摩偕妻入場為「闖」打氣

阿士東維拉盛傳有意易帥，據報今晚英超快車作客富咸，以及周末另一場聯賽將是領隊謝拉特的最後機會。聞到魷魚香，謝帥當然不會坐以待斃，他寄望自己親手引入的巴西前鋒古天奴可以領銜鋒線打破入球荒，適逢後者亦要爭...

2022-10-20