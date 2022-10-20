任睇No.1
  • 23º
  • 61%
  • 2022年10月20日 星期四
熱門： 中大校徽施政報告黃義交美麗戰場三餸飯

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——大摩偕妻入場為「闖」打氣

2022-10-20 列印
Previous Next

昨晚谷戰又見大摩與太太FiFi入場欣賞賽事，大摩表示是專誠為第三場「闖一」打氣。事實上，大摩昔日在港從練時，「闖」系馬主對他大力支持，台前幕後合作無間，可惜馬兒昨戰跑尾二，似乎未及水準。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd