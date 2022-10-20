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馬場浮世繪——黎昭昇與未婚妻夠貼地

2022-10-20 列印
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昨日大約下午六點幾，距離頭場開跑時間尚早，見到黎昭昇偕未婚妻在公眾席露天廣場醫肚，非常貼地，而且他們進入廣場前有掃安心出行，完全融入香港生活。不知二人覺得馬會膳食味道如何？
馬場浮世繪
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