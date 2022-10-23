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仲達 - 天駟一於再追｜頭號目標

2022-10-23 列印
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第七場二班一八○○米。上次大家都認為「發財先鋒」配潘頓應該開齋，膽粗粗咁推介上季尾復出三仗未算完全回復水準嘅「天駟」，最後羅廄包辦三重彩，「天駟」勉強有個第三，派六十幾蚊P，都叫好好彩喇，今次仲追？

其實睇番「天駟」過往演出，除了贏快活谷係先慳位之外，其餘三次贏沙田，甚至上季初出上名，都係沿途走生位，直路飛中外疊可愈追愈勁。反觀上仗，「天駟」早段慳位無可厚非，但入直路後一直無法拉出望空，到最後一百米先叫逼出擺正，都算有追番喇，明顯一席季軍未反映全部實力。

近兩季所見，「天駟」都係季初搏幾場後便回落，唔排除體質不利勤拼，季初熱身後的一兩仗，應該係佢爭功黃金時候。今仗對手和上仗差不多，形勢不會差，一於追多鋪。
仲達
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