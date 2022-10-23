B女靚馬——攻頂人強馬勇堪信賴

第五場三班一千米。我就鍾意「攻頂」，佢上仗跑同程得第三，當時早段步速甚快，不過本身前置算走得輕鬆，鞍上人拿捏得好，直至末段有少許內移，臨近終點才被「你知我勝」同「龍騰飛翔」追過，表現非常唔錯。今場回配贏馬拍檔潘明輝，呢對組合值得信賴，賽前人馬試閘放頭跑，走來從容不逼，今仗只要早段稍為留住，末段有權衝上贏晒。配腳我揀「龍騰飛翔」同「翩翩君子」。



第六場三班千六米。我就揀「醉眼光」做重心，佢上季三戰同程獲一冠一亞，路程有根有據，729場次沿途有遮擋，結果造最快末段時間衝上得亞軍，僅輸頸位非常唔抵。近期佢在從化試閘走勢良好，外觀亦好靚，今場排五檔會有遮擋，只要直路階段能盡早望空，有力重開勝門。配腳我揀「隱形翅膀」同「疾風明駒」。

B女