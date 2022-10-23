伊仁絮語——長長友評分有利　　

第五場「平海掌星」前季四勝直路賽，評分隨之升至新高位，由於元氣損耗不少，導致上季需要減分回氣。看牠暑期試閘毫無走勢，然而上仗在末段交出一點追勢，看來狀態有復甦迹象。今場對手快馬不少，改配擅長鬥後勁的巴度，有助提升馬兒戰鬥力，可望跑得接近甚至贏馬。對手當中，「旭日光」來港前在澳洲兩戰得一冠一亞，仍未用盡，上仗初出表現不過不失，今次轉戰直路賽，難度降低或有驚喜。
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本港防疫限制放寬，不同體育盛事陸續舉行！自早前香港世界桌球大師賽掀起港人開心振奮序幕後，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」正式回歸，將於十二月舉行；香港單車總會更計劃明年五月在香港舉行...
2022-10-22
中共二十大主席團昨早在人民大會堂舉行第三次會議，由總書記習近平主持，通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單草案，並在下午舉行各代表團分組會議。二十大今日閉幕，全體代表將投...
2022-10-22
英國首相卓慧思宣佈辭職後，保守黨將於下周選出新黨魁，當選者會在本月三十一日接替成為首相。據報前首相約翰遜有意回歸寶座，另一大熱人選則是在七月黨魁選舉中，落敗給卓慧思的前財相辛偉誠。保守黨下周一結束黨魁...
2022-10-22
《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。恒基物業代理有限公司營業（一）...
2022-10-22
環球經濟不明朗，加上美國債息持續上揚，隔晚美股受挫。恒指昨日高開50點報16331點，其後走勢反覆，午後曾跌見16137點，最終收市跌69點報16211點。國指收報5517點，升5點；科指跌19點，收...
2022-10-22
曼聯周四懲罰上輪英超勝熱刺時私自提早離場的C朗拿度，在今晚聯賽作客車路士時停賽，以及周五至周日都要單獨訓練，還罰款兩周薪金。這名三十七歲老將隨後發聲明表示一直尊重球隊，但沒有就事件道歉。正在回勇的紅魔...
2022-10-22
男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，已停工兩個多月，最近各成員陸續復工，由姜濤、陳卓賢（Ian）等擔正的重頭劇《季前賽》將於下周首播，昨日劇中各演員包括姜濤、Ian和有份參演的呂爵安（Eda...
2022-10-22
看書，見一篇文章寫山景：「古稱五嶽歸來不看山。何其見之陋也。以天地之大，川阿之廣，美難盡述，奇不勝搜，奚必拘拘乎五嶽哉！若去一丘之上、一壑之間，亦以有獨具之幽，不同之妙，而猶十室忠信，十步芳草也！」古...
2022-10-22
第七場二班一八○○米。上次大家都認為「發財先鋒」配潘頓應該開齋，膽粗粗咁推介上季尾復出三仗未算完全回復水準嘅「天駟」，最後羅廄包辦三重彩，「天駟」勉強有個第三，派六十幾蚊P，都叫好好彩喇，今次仲追？其...
2022-10-23