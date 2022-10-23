伊仁絮語——長長友評分有利

第三場「長長友」能力極佳，可惜健康不太穩定，因此出賽次數並不多。今季復出首戰跑田草千四，當時受制於較慢步速，結果跟跑而回。賽後操練工夫完整，近日快跳走勢有力，收身較前理想，始終過往拼搏不多，評分亦已減至有利水平，今仗重配上季經手入Q的周俊樂，有力爭入前列。對手是上仗衝刺強勁的質新馬「馬上旺」。



第五場「平海掌星」前季四勝直路賽，評分隨之升至新高位，由於元氣損耗不少，導致上季需要減分回氣。看牠暑期試閘毫無走勢，然而上仗在末段交出一點追勢，看來狀態有復甦迹象。今場對手快馬不少，改配擅長鬥後勁的巴度，有助提升馬兒戰鬥力，可望跑得接近甚至贏馬。對手當中，「旭日光」來港前在澳洲兩戰得一冠一亞，仍未用盡，上仗初出表現不過不失，今次轉戰直路賽，難度降低或有驚喜。

Ian