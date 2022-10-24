巴度三W成騎師王 蔡約翰做練馬師王 福逸復出即捧精英碗

■巴度和蔡約翰昨日成績佳，分別成為騎師王和練馬師王。

■呂健威昨日起孖，其中「巴閉哥」由潘頓經手開齋。

昨日重頭戲肉是國際二級賽的精英碗，結果伯廄「福逸」半冷奪標，騎者巴度另贏蔡廄「安力寶」和沈廄「同舟共濟」，三W兼做騎師王。至於呂健威憑「巴閉哥」和「包裝智威」起孖，但在練馬師王未能追及蔡約翰，後者憑一冠兩亞一季封王。昨日巴度演出醒神，先後勝出「安力寶」、「同舟共濟」和「福逸」，並於第九場後提前成為騎師王。至於「福逸」今場季內復出即再顯短途王本色，負一三五磅仍能勝出國際二級賽精英碗，練者高伯新說：「『福逸』今仗展示本身級數，起步順利且很快進佔有利位置，那時我已經很有信心牠可以取勝，唯一驚奇的是，此駒貴為上季香港短途馬王，獨贏竟然有九倍，今場勝利乃整個馬房團隊的努力成果。至於『蟲草成名』演出無疑令人失望，我沒有預期牠在早段會墮退，但其直路追勁甚佳。」而巴度另外兩W分別是蔡廄「安力寶」和沈廄「同舟共濟」，前駒今仗爆十七倍W開齋，馬主林子雲醫生說：「『安力寶』早前試閘走勢不錯，狀態有進步，但我沒有想過今場可以勝出，真是個意外驚喜。此駒性能偏長，跑千八米至二千米較合，因此蔡約翰安排牠季內首戰即跑田草千六米，最終成功打開勝利之門，令我感到非常開心。」「同舟共濟」練者沈集成則說：「『同舟共濟』上季脾氣很剛烈，但今季做了閹割手術後，情緒變得穩定下來，上場季內初出賽前曾經輕微發燒，加上臨場遇到超慢步速，牠仍能後追取得亞軍，表現已經算是非常好。今場此駒在巴度胯下跑來一步不蝕，臨場的快步速亦合發揮，沿途跟得很舒服便跑出應有水準，下場目標將是十一月二十日的二班千八米賽事。」另一方面，呂健威昨日憑「巴閉哥」和「包裝智威」起孖，他在前駒贏馬後透露：「我原本打算安排『巴閉哥』上季尾出賽，可惜當時其蹄甲有事，因此延至今場才在港初出，賽前牠試閘走勢已經不錯，而馬主一直都希望由潘頓試閘，只是當日潘頓比較忙未能抽身，故改由希威森出試。其實今仗我對此駒信心不算太大，因為牠仍有點不受操控，最終在港一出即勝表現出色，相信之後會繼續進步。」此外，楊明綸昨日憑「發財好市」開齋，馬主為善聚樂賽馬團體經理人黃錦財說：「『發財好市』有內在毛病，多得練馬師丁冠豪和其團隊細心照料，能夠季內一出即勝，我與一班團體成員都非常開心。此駒與楊明綸特別夾，馬兒在其胯下特別肯走，希望牠能夠保持健康，繼續交出好成績。」其餘周俊樂為「勁才」爆七十五倍W，練者容天鵬透露：「賽前我沒有想過『勁才』可以勝出，因為牠排九檔，我擔心會被頂出外疊，估不到臨場際遇那麼好，當然鞍上人周俊樂的發揮亦應記一功。此駒很大隻，而且來港時腳部曾發炎，感謝馬主（梁冠華）願意付出耐性，讓我有足夠時間去調理馬兒的健康。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜