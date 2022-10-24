馬場浮世繪
馬場浮世繪——鍾易禮終於贏東廄馬
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習近平展第三個任期 政治局七常委亮相
中國共產黨二十屆中央委員會昨日在北京舉行第一次全體會議，選出新一屆中共政治局常委，習近平連任政治局常委、中共中央總書記及中央軍委主席，展開其第三個五年執政任期，其餘六名常委包括首次「入常」的李強、蔡奇...
2022-10-24
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梵蒂岡再延長主教協議兩年
梵蒂岡第二度延長《中梵主教任命臨時協議》。外交事務特使加拉格爾大主教（Paul Gallagher）接受當地傳媒訪問時表示，協議之所以是臨時，是因為仍需要時間實驗，而新冠疫情亦造成中梵代表團接觸的障礙...
2022-10-24
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俄軍續攻擊烏能源設施
俄軍持續空襲烏克蘭的電力及水利基礎設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍的攻擊範圍十分廣泛，沒有可能攔下所有攻擊，但承諾在盟友的幫助下，烏軍會進一步提升本身已很好的導彈攔截能力。自十月十日以來，烏持續受到...
2022-10-24
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ONE INNOVALE-Cabanna入場價276萬
《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。恒基物業代理有限公司營業（一）...
2022-10-22
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儲局放鴿美股飆 ADR夜期齊向上 恒指本周上望16800點
美國聯儲局官員上周五突然「放鴿」，刺激美股3大指數齊漲逾2%，杜指更勁升748點，報31082點，恒指夜期亦升191點，收報16376點，高水165點；ADR港股比例指數亦較上周五收市升225點，報1...
2022-10-24
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履新首戰重演 天才再折「茅」
莫耶斯一九年重掌韋斯咸帥印時，首戰便於主場大勝般尼茅夫，今輪英超主場對般尼茅夫正是爭取反彈的好時機。上仗射失十二碼的查洛保雲亦要將功贖罪，勢領軍地頭攻破般尼茅夫後防，主勝放心捧。（Now621台周二凌...
2022-10-24
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《姊妹們》法籍球員Alex 公開爆笑冧女情史 Mixson講舊愛談善言暗藏心酸
ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》，搵來5位外籍型男同女藝人如何洛瑤及李昭南等玩配對，論外形，同樣擁有法國血統的演員黃寶漳（Mixson）及足球員杜國樑（Alex）最吸引。法國人出名浪漫，兩位靚仔大...
2022-10-24
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李一飄 - 找出源頭 不容類鼻疽爆疫｜社論
世界衞生組織多年前警告，隨着全球暖化，由病毒、病菌引發的病症或增加，所言非虛。本港遭受新冠疫情困擾之後，近日深水埗接連爆發多宗類鼻疽菌感染個案，迄今還未找到病菌源頭。港府反應慢半拍，情況不理想，令人擔...
2022-10-24
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巴度三W成騎師王 蔡約翰做練馬師王 福逸復出即捧精英碗
昨日重頭戲肉是國際二級賽的精英碗，結果伯廄「福逸」半冷奪標，騎者巴度另贏蔡廄「安力寶」和沈廄「同舟共濟」，三W兼做騎師王。至於呂健威憑「巴閉哥」和「包裝智威」起孖，但在練馬師王未能追及蔡約翰，後者憑一...
2022-10-24
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