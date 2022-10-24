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馬場浮世繪——鍾易禮終於贏東廄馬

2022-10-24 列印
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鍾易禮今季雖然首度在港上陣，作戰經驗尚淺，但由於一早交出頭馬，外界對其評價普遍正面，美中不足可能是一直未為師傅告東尼贏馬。不過昨日此對師徒終於打破合作悶局，於第六場憑「線路之星」攜手進入凱旋門，賽後二人都面露笑容並豎起手指，好開始是也！
馬場浮世繪
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