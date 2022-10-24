任睇No.1
  • 25º
  • 73%
  • 2022年10月24日 星期一
熱門： 李克強二十大鄭裕玲郭卓堅盧寵茂

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——閃電烈馬慢閘未獲退款

2022-10-24 列印
Previous Next

昨日第五場賽後打出研訊燈號，事件主角是慢閘的「閃電烈馬」，牠在閘門打開後起擒，因而失位甚多。競賽小組經幾分鐘研訊後，裁定此駒為出賽馬，投注不獲退款。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《東周刊》1000期
22-23 BTS
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd