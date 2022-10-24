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馬場浮世繪——楊明綸開齋發財好市

2022-10-24 列印
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今季跑了十三個回合，守齋騎師愈來愈少，昨日則輪到楊明綸開胡，他多得丁冠豪支持，於第四場憑丁廄的「發財好市」取得季內首場頭馬，賽後見綸仔在凱旋門笑顏盡展，開齋後似乎如釋重負。
馬場浮世繪
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