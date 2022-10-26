安西教練 - 喜悅精靈轉場泥料｜重點出擊

今次舉行全泥夜賽，許多馬匹都沒有泥績根據，甚至跑草地亦無表現，例如第六場四班千二，實際上只得「齊心同行」有績可尋，其他如「快勝的」、「快樂鐘聲」及「皇金風速」等，不少連基本速度也欠奉，難以估計彼此實力高低。短中取長，筆者認為「喜悅精靈」今次選擇以泥賽作復出戰，大有可博之道。

雖然「喜悅精靈」對比今場對手欠了一場熱身，但牠一再證明屬四班中堅份子，而且具備田草千四級數。上季468場次谷草千二，在不利追形勢下僅負於「幸運旅程」，並能壓倒「極速奔馳」及「新威力」過終點，這三駒隨後都可一再交出成績，說明「喜悅精靈」極具份量。

今次「喜悅精靈」轉戰泥地另謀出路，觀其最近兩課泥地試閘，末段奮力肯追，似乎相當適應場地。今仗排大外檔起步，跑泥地短途影響輕微，甚至乎有好無壞，半冷值得一敲。

安西教練