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伊仁絮語——澳華威威泥閘露光

2022-10-26 列印
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第三場「澳華威威」來港十五戰皆敗，但上季跑泥地千二曾後追得第五，僅負於「當家信心」及「東龍陣」等駒，表現尚不太差。早前兩試泥閘均有追勢，今仗排位轉佳，可以一試。對手可留意試泥閘衝刺凌厲的「金牌實力」。
  第六場「飛躍凱旋」上季數度在田草千二及千四跑得接近，質素應不太差。觀乎血統，其父母兩線均有泥地根據，同父馬如「翡翠福星」亦曾在泥地交出表現，再留意其泥閘走勢，估計泥地應合發揮。今仗只要早段夠快切入，有機會一放到底。
Ian
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