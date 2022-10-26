B女靚馬——保羅承傳再下一城

今晚跑全泥地，先睇四場二班一六五○米，我就揀「保羅承傳」做重心水。仍上仗末段走勢好勁，沿途以一放迄終姿態直領到底，小妹同馬主夫人一起為馬兒打氣，場面十分緊張，最終打開勝利之門，大家都非常開心。今仗捲土重來，佢狀態相比上仗更佳，加上在從化密密做工夫，本身又曾贏泥地，唔排除今次能夠再下一城。配腳揀「黃金甲」同「好好心得」。

第六場四班千二米。我最鍾意「創奇蹟」，佢上仗跑同程得亞軍，當時出閘後留守得較後，而且賽事步速亦唔算快，但到接近入彎開始，見佢開始大步追上，直路衝勢更愈來愈勁，氣勢十足，結果只是敗給「加州威勝」，表現極討好。今場強手遠去，而且繼續負輕磅，只要發揮出上仗水準，今場應可打開勝利之門。配腳我揀「年少有威」同「黃腳鱲」。

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