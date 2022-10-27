伍鵬志捧盃兼封王 容天鵬梅開二度 潘頓全泥三W稱雄

■伍鵬志昨晚起孖兼捧盃，並且成為練馬師王。

昨晚舉行季內首次全泥地夜賽，潘頓憑羅廄「黃金甲」、容廄「火鑽」和「皮具之星」報捷，另加一亞一季，於第八場後提前成為騎師王，而容天鵬則起孖。至於伍鵬志憑「天足貓」和「齊心同行」梅開二度，並且成為練馬師王，前駒鞍上人黃皓楠今季開齋，後駒則捧走荃灣新市鎮六十周年盃。昨晚舉行全泥夜賽，潘頓再度策騎之前同日贏馬的容廄「火鑽」、「皮具之星」和「盈嵐」上陣，結果前兩駒成功連捷，而潘頓另外勝出羅廄「黃金甲」，三W兼成為騎師王非常合理。容天鵬賽後說：「翻看賽事的慢鏡頭，似乎真的是『火鑽』較先觸及終點，取勝實在過程很驚險。此駒上季已經跑得不錯，只是陣上際遇不太理想，所以未能出頭，今場排一檔形勢理想，終於順利再贏。『皮具之星』有能力，只要健康穩定便可交出應有水準，牠的泥地性能不錯，今場遇快步速有利發揮，之後仍會主攻泥地賽事。」另一方面，昨晚華將成績亦佳，周俊樂、楊明綸、黃皓楠和鍾易禮都有馬贏，而後兩人均是贏伍廄馬，其中鍾易禮憑「齊心同行」捧走荃灣新市鎮六十周年盃，黃皓楠則憑「天足貓」打開季內勝門，他表示：「暑假至今我都為『天足貓』主操，此馬肯聽從操練指示，只是心智比較稚嫩，十分多謝馬主和練馬師願意給我機會。此駒上場排外檔起步，沿途被頂出外檔望空跑，在劣勢之下能夠保住亞軍，表現令人驚喜，賽後我立即詢問練者伍鵬志，希望可以繼續策騎，而他亦咬牙切齒回應一定不會換人跑，今仗馬兒排十二檔，這意味要消耗更多體力去進佔好位，我都有點擔心，幸好最終成功放到。」至於周俊樂憑「鑽飾翱翔」食頭胡，賽後練馬師姚本輝說：「『鑽飾翱翔』已經四歲，但比我預期遲熟，學習方面也比較慢，幸好今季總算漸漸學懂放鬆，就晨操和出賽所見，自信心正慢慢增強。由於今場沒有馬放頭，周俊樂懂得應變，擺前走令此駒跑得暢順，結果成功開齋，隨着韌力的養成，牠可望再有進步的表現。」而楊明綸則憑「慶萬家」爆出三十一倍W，練者何良指：「『慶萬家』過往跑過泥地一哩，當時因為排外檔留得比較後，但末段仍然後追不俗，今場嘗試增程跑泥地千八米，是想在直路有更多時間追趕，結果順利開齋，希望牠保持進步，為馬主爭取多些頭馬。我認為此駒跑泥地比草地合適，之後會部署在泥地賽繼續爭取勝利。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜