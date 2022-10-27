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馬場浮世繪——黃皓楠騎貓放到開齋

2022-10-27 列印
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繼剛周日賽事楊明綸憑「發財好市」取得季內個人首W後，昨戰則輪到黃皓楠打開今季勝門，他在第三場策騎「天足貓」一放到底，人馬齊齊打破悶局，可謂雙喜臨門。至於黃皓楠對上一次贏馬，已經是去年六月二十六日的「好好學習」。
馬場浮世繪
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