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馬場浮世繪——周俊樂頭胡贏滿百W

2022-10-27 列印
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周俊樂近期表現神勇，繼剛周日憑「勁才」爆巨冷W，昨晚又策騎「鑽飾翺翔」食頭胡，搏殺手風大順。至於今場更是樂仔在港的第一百場頭馬，賽後見他笑容滿面，明顯為自己踏上新里程而感到高興。
馬場浮世繪
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