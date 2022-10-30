仲達 - 九龍神駒點都要捧｜頭號目標

第三場四班一八○○米。「九龍神駒」今季在沙田熱身一仗後，次仗在048場次跑谷草千八即上名，而且當日偏差不利轉彎走外疊，而該仗轉彎一段步速比標準快近0.8秒，即偏差會更嚴重之下蝕走三疊，直路上又相對遲打開，最後仍可造全場最快末段追回三甲，雖敗猶榮。



「九龍神駒」上仗再跑同程但排十一檔，加上已沒048場次的好分頭，所以個人決定觀望一回。結果，在整場的步速及偏差形勢與048相若之下，這次「九龍神駒」轉彎走四疊，甚至比048時更蝕，但最後依然追回第六，而且又一次造全場最快末段，一連兩仗有此走勢，應無「符碌」。



今次此駒第三度跑谷草千八，終於抽得好檔位，點都要捧。

仲達