B女靚馬——福朵朵樂仔珍惜機會

第六場四班千二米。我揀「福朵朵」做重心，佢上仗早段留得較後，然後沿欄逐漸追上，直路階段再移出中路，衝勢愈來愈勁，可見狀態已有水準。今場再跑同程，馬主劉志芹向來樂於給予機會年輕人，上仗周俊樂發揮有板有眼，自然再獲帥印，今場只要好好把握機會，相信不難打開勝門。配腳我揀「銀進」同「同盟力量」。



第十場三班千二米。我最鍾意「桃花盛」，其實佢上仗已是小妹心水，當日佢出閘後放得好快，沿途走勢暢順，而且亦有遮擋，結果輕鬆大勝而回。今次賽前曾上從化做工夫，擺出繼續拼搏之決心，希望可以勝完再勝。配腳我揀「紫雲冰」同「善傳萬里」。

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