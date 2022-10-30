伊仁絮語——瑪神滿紛有力放返

第三場「瑪神滿紛」上季曾在田草千八以一放到底姿態擊敗「路路爽」及「白鷺飛翔」等駒，表現出色，可惜贏馬後重返三班即捉襟見肘。最近五仗雖未能上名，然而上仗採取前領跑法，僅在末段才告轉弱而得第四名。今仗改配嘉里應有較佳分頭，早段若能輕鬆領放，或有機會製造驚喜。對手可留意上仗際遇欠佳的「悅風雲」。



第五場「靚蝦女」今季三戰悉數跑入前四名，表現穩定。上仗排檔較外，因此早段被頂在外疊望空，際遇欠理想，不過直路上衝刺尚佳，結果負於超班馬「純金酒杯」而得第三，表現保持水準。今仗排黃金一檔，並配上近期手風轉佳的賀銘年，雖然騎練較少合作，但騎者鬥志可嘉，必會傾盡全力以求日後得到更多支持。對手可留意希威森的「電子彩虹」。

Ian