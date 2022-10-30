伊仁絮語——瑪神滿紛有力放返

第五場「靚蝦女」今季三戰悉數跑入前四名，表現穩定。上仗排檔較外，因此早段被頂在外疊望空，際遇欠理想，不過直路上衝刺尚佳，結果負於超班馬「純金酒杯」而得第三，表現保持水準。今仗排黃金一檔，並配上近期手風轉佳的賀銘年，雖然騎練較少合作，但騎者鬥志可嘉，必會傾盡全力以求日後得到更多支持。對手可留意希威森的「電子彩虹」。
Ian
創立逾五十年的康泰旅行社，周三宣佈全線門市停業「用最小化成本營運」，但兩日後終不敵疫情打擊要結束。其母公司昨宣佈旅行社資不抵債，已啟動清盤程序。旅遊界議員希望，港府盡早公佈通關時間表以解困。康泰旅行社...
2022-10-29
西方多國傳媒陸續報道，中國在未有知會當地政府下，設置「非法警察站」，執行有關打壓異見人士的行動。中國外交部連日回應，強調充份尊重他國司法主權。總部設在西班牙的民間組織「保護衞士」（Safeguard ...
2022-10-29
俄羅斯總統普京（見圖）周四出席瓦爾代論壇並發表一段重要講話。普京認為，西方主導世界的時代即將結束，全球正面臨二戰後可能最危險、最不可預測和最重要的十年。無意主動用核武器普京在演說強調，俄羅斯不尋求與西...
2022-10-29
由帝國集團及香港小輪發展、恒基銷售的屯門帝御‧星濤，日前開放現樓示範單位，目前餘下33伙待售，不排除以招標推售特色單位。發展商推盤步伐重啟，現樓餘貨趁勢推售。帝國集團及香港小輪發展、由恒基負責銷售的屯...
2022-10-29
各大國有銀行公佈第三季業績，工商銀行（1398）第三季淨利潤934.16億元（人民幣，下同），按年增長6.76%，營業收入2073.31億元，減少4.67%。農業銀行（1288）上季淨利潤685.6億...
2022-10-29
當基亞利殊近期在曼城無甚佳作，仍能成為英格蘭代表隊常客時，反而李斯特城中場麥迪臣就算狀態火熱，領軍在英超三場不敗，卻得不到三獅賞識。適逢狐狸今晚英超主場巧遇藍月，麥迪臣勢使出渾身解數挑戰基亞利殊，證明...
2022-10-29
2010年港姐冠軍，陳庭欣（Toby）keep住33C靚body，次次出埠都影泳衣相派福利。月前，陳庭欣35歲生日，10億男友楊振源（Benny）精心策劃一個星馬泰豪華旅程，作為生日禮物o氹女友開心。...
2022-10-29
二十大之後，西方繼續按其話語體系評論中國新一屆領導班子。《紐約時報》刊登密芝根大學政治學者洪源遠的一篇評論文章，題為《中國的一個時代結束了》，反映美國精英階層對中國政治的分析。文章指，四十四年前鄧小平...
2022-10-29
第三場四班一八○○米。「九龍神駒」今季在沙田熱身一仗後，次仗在048場次跑谷草千八即上名，而且當日偏差不利轉彎走外疊，而該仗轉彎一段步速比標準快近0.8秒，即偏差會更嚴重之下蝕走三疊，直路上又相對遲打...
2022-10-30