安西教練 - 生生福運再建一功｜重點出擊

第二場五班千八米。「生生福運」上仗跑田草二千，筆者在《星鳥馬訊》選作大題推介，原因是認定032場次當日大利貼欄轉彎，牠在逆境之下交出追勢已屬難得，同場不少對手隨後亦相繼交出表現，賽事水準也值得信賴。雖然，上仗「生生福運」交不出預期追勢，結果只得第九名，但事後檢討，牠過往跑田草從未有接近紀錄，實在是一個客觀大缺點。

今仗筆者決定再推介「生生福運」，除了因為牠重返谷草，回配贏馬功臣也有望交回032場次的水準。此外，今次賽事極可能在變化場地上進行，而此駒上季跑黏地能一再交出好成績，其中654場次更是全晚持續有雨，查當晚跑道模式大利貼欄，牠卻沿四、五疊轉彎亦能取勝，說明在變化地確實跑高一線，蹄下敗將更有在今季征服四班的「勁叻仔」，本身贏馬水準夠硬淨，今次得場地之助有力再建一功。

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